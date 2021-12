Covid, Roberto Speranza non vuole turisti no-vax in Italia: via libera alla quarantena. Niente mascherine all'aperto

14 dicembre 2021 a

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto riferiscono fonti di governo, non ha approvato alcuna misura che contempli obbligo di utilizzare mascherine all’aperto. L’esecutivo ha valutato l'ipotesi di estendere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione all'aperto in tutta Italia durante il periodo delle feste: la misura, poi non passata, è già prevista per chi si trova in zona gialla, ma per contrastare la diffusione del virus qualcuno all’interno del governo la voleva estesa a tutto il Paese anche in zona bianca.

Inoltre il ministero della Salute ha pronta una nuova ordinanza sul turismo dall’estero. Chi non è vaccinato e arriva in Italia da una qualsiasi nazione estera, anche europea, dovrà osservare un periodo di cinque giorni di quarantena. Più morbida la norma per i vaccinati al contrario di quanto previsto per i no-vax: chi è vaccinato dovrà effettuare il tampone e basterà un test rapido negativo per circolare liberamente. L’ordinanza sarà firmata questa sera dal ministro Roberto Speranza. Oltre a lui a volere il cambio di passo per frenare la nuova ondata anti-Covid, si è battuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

