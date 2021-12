Il governo corre ai ripari sul caro bollette: 3,8 miliardi contro i rincari, sul gas Iva al 5% per tutti

14 dicembre 2021 a

Tre miliardi e ottocento milioni per contrastare i rincari delle bollette. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso del Consiglio dei ministri andato in scena alle 17 del 14 dicembre ha spiegato come verranno ripartite le risorse contro le stoccate di luce e gas. Questa la sintesi del suo intervento: 1,8 miliardi saranno destinati all'azzeramento degli oneri di sistema fino a 16,5 kWh elettrico; 600 milioni per l'Iva sul gas al 5% per tutti; 500 milioni per l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas; 900 milioni per l'annullamento dell'aumento per Clienti domestici con 8.264 mila euro di Isee o famiglie numerose o fragili.

Il governo trova un altro miliardo contro il caro bollette: approvato il decreto

Nel decreto anti-Covid sono inoltre previsti, all'articolo 6, sei milioni da destinare al ministero della Difesa per allestire, in un sito militare individuato dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, uno stock di vaccini: “Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare, individuato dal Commissario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d’intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali”.

Le tasse agli italiani le taglia l'Ue. Meno Iva per tutti, sconti per assorbenti e biciclette

