Movida di Capodanno e shopping di Natale da cancellare: Michele Emiliano contro le eccessive chiusure

Scontro tra governatori regionali sulle misure da adottare per frenare l’andamento dei contagi dovuti al Covid. A ritenere eccessive le idee pensate da Vincenzo De Luca in Campania c’è Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che è stato ospite in collegamento a Stasera Italia, talk show di Rete4 sotto la conduzione di Barbara Palombelli: “Quella delle mascherine durante gli assembramenti stradali all’aperto è una precauzione che molti sindaci stanno adottando. Cancellare la movida di Capodanno o addirittura lo shopping natalizio mi sembra una misura un po’ eccessiva in questa fase, tanto più che i vaccini stanno facendo il loro dovere, abbattendo il pericolo, i contagi e le morti in modo rilevantissimo. Serve un po’ di equilibrio”.

Ma che cosa aveva detto De Luca? “Credo che fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno, quindi firmerò delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno - le parole dell’esplosivo governatore campano -. Immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po' su di giri come è inevitabile che sia a Capodanno, che vuoi controllare? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi tutti per mesi dopo Capodanno. Allora firmerò credo fra oggi e domani queste ordinanze per il blocco della movida pre natalizia e delle feste in piazza a Capodanno. Perché - ha concluso De Luca - pensate sempre a fare ammuina e polemiche? Semplicemente c'è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi, tutto qui”.

