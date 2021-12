"Megalomane". Botta da orbi tra Maurizio Battista e l'ex moglie dopo la separazione e la lettera alla figlia

14 dicembre 2021 a

a

a

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati e hanno deciso di mettere la parola fine sul loro matrimonio. Il comico di 64 anni ha rotto definitivamente con l’attrice romana, di trenta anni più giovane, dal cui legame è nata la piccola Anna, bambina di 5 anni. Tra i due la situazione è molto critica e Battista ha voluto dedicare una lettera alla figlia pubblicata su Facebook, un gesto che ha mandato fuori di testa la Moretti: «Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore».

«Per l’ennesima volta - la replica della Moretti - mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia (ah scusa nostra figlia), perché tu devi mostrare a non so chi le tue faccende private. Ma in fondo sono donna che conto? Tu con la tua spiccata megalomania di ‘Io so Maurizio Battista te non sei niente, tu sei cane io so leone’. Ma li vogliamo dire i motivi? Perché questa dichiarazione d’amore a tua figlia (che mi gioco casa non essere di tuo pugno) in cui ti dichiari il faro della sua esistenza, vacilla su tutti i punti. Parli di sentimenti svaniti lentamente di strade che si dividono, ma quando mai? Qua è tutto diverso. O la dici tutta o non la racconti. È meglio non raccontarla secondo me. Che poi - conclude la dura risposta - manco il cuore di scriverle tu due righe per tua figlia, delle quali non comprendo l’esigenza giacché non sa neppure leggere. Sta smania di apparire ad ogni costo. Bah»..

