A Natale 30mila contagi e regioni in arancione, Pregliasco gela tutti

13 dicembre 2021 a

a

a

Doccia fredda sul Natale. Pregliasco gela tutti e fa una previsione sul Natale covid nel nostro Paese. Secondo i modelli matematici, durante le feste si registreranno 30mila casi al giorno, con tutte le relative conseguenze sull'occupazione dei posti letto.

Selvaggia Lucarelli giustiziera del green pass. Così inguaia il ristorante

«C’è stato il primo morto per Omicron in Inghilterra, è un elemento che ci sta, il virus è meno aggressivo ma aumenta la casistica. Anche in Italia ci sono rischi di una "marea" Omicron come detto da Boris Johnson? Sicuramente avremo questo problema da affrontare, spero che queste restrizioni bastino per arginare la variante. I prospetti matematici però ci dicono che qui avremo 30mila casi a Natale, non è piacevole». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, direttore Anpas e direttore sanitario Ircss Galeazzi di Milano. Cosa comporteranno questi 30mila contagi che prevede possano esserci durante le feste? «Con 30mila contagi l’Italia diventerà più scura, con qualche regione arancione», ha detto il virologo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.