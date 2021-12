Maltempo, Italia prigioniera del freddo

Pina Sereni 11 dicembre 2021 a

Un vortice freddo ingabbierà l’Italia in una sorta di trappola. Il sito «www.ilmeteo.it» avvisa che nel corso di oggi l’ingresso impetuoso della bora darà vita a un vortice che si posizionerà sul Centro Italia. Tempo in forte peggioramento su Marche, Abruzzo, Molise, Umbria e poi sulle coste tirreniche del Sud. Venti in ulteriore rinforzo, di maestrale a 100 km/h sulle zone occidentali, libeccio al Sud e grecale altrove.

Neve: copiosissima sui rilievi marchigiani, umbri, abruzzesi a 400 metri, come su Toscana e Lazio, sul resto degli Appennini a 800-1000 metri. Al Nord avanzerà l’alta pressione. Sempre per oggi in particolare nel Lazio, il Dipartimento della protezione civile della Regione ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse con indicazione che «dalle prime ore di oggi, sabato 11 dicembre, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, si prevedono nevicate al di sopra dei 500/800 metri sulle zone nord-orientali con locali sconfinamenti fino ai 300-400 metri durante i fenomeni più intensi, con apporti al suolo generalmente moderati fino ad abbondanti sui settori più nord-orientali». Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con «allerta gialla» per neve su Appennino di Rieti e «allerta gialla» per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad «adottare tutti gli adempimenti di competenza». Per ogni emergenza «la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto».

Domani in Italia il campo anticiclonico acquisterà sempre più spazio mentre il vortice sarà costretto ad abbandonare la Penisola con le ultime forti precipitazioni su Abruzzo, Molise e su gran parte del Sud.

Nel dettaglio oggi al nord: bel tempo. Al centro: maltempo diffuso, forte su Adriatiche. Neve copiosa in collina. Al sud: maltempo sulle regioni tirreniche, piogge in Basilicata.

Domani al nord: tutto sole. Al centro: ultima instabilità tra Abruzzo e Molise, sole altrove. Al sud: instabile sul basso Tirreno. Da lunedì alta pressione prevalente e bel tempo per tanti giorni.

