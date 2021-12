Covid, 26 casi Omicron segnalati in Italia. Ecco dove circola di più la Delta

10 dicembre 2021 a

"La terza dose riduce il rischio di infezione in tutte le fasce d'età", parola di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità che oggi, 10 dicembre, ha illustrato gli ultimi dati del monitoraggio sull'epidemia in Italia. Inoltre, "il Covid circola di più sotto i 20 anni e tra 30 e 49 anni". E la zona dove circola di più è il Nord-Est. Per quanto riguarda le varianti, invece, "la Delta è ancora predominante nel nostro Paese, però in altri Paesi europei incomincia a circolare anche la variante Omicron le cui caratteristiche sono ancora in fase di studio - ha aggiunto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza - In Italia sono stati fino ad ora segnalati 26 casi di questa variante Omicron. Data la situazione epidemiologica e la circolazione di varianti emergenti, è importante continuare a mantenere dei comportamenti prudenti. Importante anche rafforzare la misura quarantenaria per i contatti stretti dei casi e soprattutto accelerare la campagna vaccinale con la dose di richiamo".

Rezza ha spiegato anche che "continua a crescere l’incidenza dei casi Covid nel nostro Paese, 176 casi per 100mila abitanti; l’Rt è stabile a 1,18 - ha evidenziato - Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensia è rispettivamente al 10,6% e all’8,5%, al di sotto, seppur di poco, della soglia critica che invece è superata in almeno 3 regioni".

