Zona bianca, "cosa ti danno?" Scontro furibondo sui vaccini tra la Ronzulli e Borgonovo

08 dicembre 2021 a

a

a

"Le danno un premio se a fine mese dieci persone sono riuscite a non vaccinarsi? Che premio le danno?" Lo scontro sui vaccini si infiamma a Zona bianca, il programma in onda mercoledì 8 dicembre su Rete 4. A scagliarsi contro il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, è la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.

Obbligo vaccinale a scuola. Ecco la circolare del ministero, ma è già polemica

"Dà informazioni false, dati sbagliati... le danno un premio se la gente non si vaccina?" attacca l'azzurra. Lo scontro si accende. "Ma quali dati sbagliati..." il giornalista replica e ribatte alle "correzioni" di Pregliasco: "Cosa coordina lei? Un centro di ortopedia mi pare... La Ronzulli vuole decidere chi può parlare e ha invocato in diretta televisiva meno democrazia".

Le mosse di Draghi e Speranza: ecco fino a quando dureranno super green pass e stato d'emergenza

La forzista non molla, accusa Borgonovo di "dire ca**ate" e insiste: "Cosa le danno per aver convinto tre persone a non vaccinarsi?". "Ma lei è uno scienziato? Che competenze ha sulla pandemia?" replica il giornalista ma il duello è ingestibile, la parlamentare di Fi accusa Borgonovo di fare propaganda no vax, l'altro ribatte che si vogliono censurare le voci in dissenso.

Con tre dosi di Pfizer la Omicron è neutralizzata, due potrebbero non bastare. A marzo pronto il nuovo vaccino

Poco prima si era parlato delle affermazioni del senatore Mario Monti sulla necessitò di una comunicazione sul virus "meno democratica". "La notizia è che per una volta potrei essere d'accordo" con l'ex premier, dice Ronzulli. "La comunicazione sulla pandemia dovrebbe essere meno democratica perché non tutti possono parlare liberamente del virus, della terapia e di tutto ciò che riguarda la scienza" dice la senatrice che poi passa in rassegna personaggi etichettati come no vax:. "A Heather Parisi chiederei una lezione di ballo, a Massimo Cacciari una lezione di filosofia, a Carlo Freccero di televisione, a Enrico Montesano di recitazione... ognuno deve fare il suo mestiere".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.