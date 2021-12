Il medico del braccio di silicone? Il giorno dopo ha fatto il vaccino, Giletti sorprende tutti

08 dicembre 2021 a

Il dentista di Biella che si era presentato all'hub vaccinale con un braccio finto in silicone e, dopo essere stato scoperto, è finito al centro di un'inchiesta, il giorno dopo i fatti finiti sui giornali di mezzo mondo si è fatto il vaccino anti-Covid.

"L'ho fatto per lavorare, mi sono dovuto arrendere al sistema", ha detto a Massimo Giletti ospite di Non è l'arena. La dose l'avrebbe ricevuta prima del clamore suscitato dalla vicenda, e prima dell'apertura dell'indagine a suo carico.

"La mia era una provocazione contro l'obbligo vaccinale ai medici e alle categorie professionali" per le quali il vaccino è requisito per continuare a lavorare, ha detto Guido Rossi su La7, mercoledì 8 dicembre. Ma la messa in scena col braccio finto non aveva avuto l'attenzione voluta: "Non sono stato un buon attore forse. Volevo che arrivassero le telecamere" ha detto l'uomo. E così il giorno successivo ha fatto il vaccino, come rivelato in diretta da Giletti.

Insomma, il dentista cambia le carte in tavola ma per gli ospiti di Non è l'Arena non si alleggerisce la sua posizione, tutt'altro.

