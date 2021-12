File agli hub, è corsa al vaccino. Quell'insuperabile voglia del pranzo di Natale e dello sci

08 dicembre 2021 a

Lunghe code agli hub vaccinali. Corsa alla terza dose? No, corsa alla prima dose, spiega un operatore della Asl di Roma. Vogliono il green pass per il pranzo di Natale o per sciare nelle vacanze. Ma pochi sanno che il certificato arriva dopo due settimane, quindi sono già a pelo.

La misura sta convincendo molti scettici: nel primo giorno del super green pass sono state somministrate il più alto numero di prime dosi dell’ultimo mese e mezzo. Ieri le prime dosi sono state 42.385, per un totale di 496.117 iniezioni in Italia.

