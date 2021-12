Covid, arriva il vaccino nato dalle piante: efficace al 75%, nessun effetto collaterale grave

07 dicembre 2021 a

Un nuovo vaccino che magari potrà convincere ad immunizzarsi contro il Covid qualche no-vax. Il vaccino è prodotto dalle piante appositamente infettate ed ha evidenziato «risultati positivi nella fase globale 3», evidenziando un’efficacia del 71% contro tutte le varianti combinate del Covid-19 e del 75,3% contro il Covid di qualsiasi gravità per la variante Delta dominante a livello globale.

Il nuovo vaccino è sviluppato da Medicago e GlaxoSmithKline: la sperimentazione è stata condotta in oltre 24.000 soggetti, adulti di età pari o superiore a 18 anni, in sei paesi. Lo studio non ha evidenziato eventi avversi gravi correlati. Medicago, società biofarmaceutica con sede a Quebec City, ha sviluppato la sua tecnologia a base vegetale negli ultimi 20 anni, utilizzando una tecnologia unica per produrre particelle simili al virus (Vlp) per i suoi vaccini proteici. I Vlp sono progettati per imitare la struttura nativa dei virus, consentendo loro di essere facilmente riconosciuti dal sistema immunitario. Superata la fase 3 della sperimentazione si avvicina l’arrivo a tutta la popolazione.

