Covid, prossima pandemia peggiore e più letale. L'avvertimento di Sarah Gilbert, creatrice del vaccino AstraZeneca

La prossima pandemia «potrebbe essere peggiore di quella del Covid. Potrebbe essere più contagiosa, o più letale, o entrambe le cose» a meno che non vengano dedicati più soldi alla ricerca e ai preparativi per combattere le minacce virali emergenti. Sono le affermazioni della professoressa Sarah Gilbert, una degli scienziati che hanno creato il vaccino contro il Covid-19 di Oxford e AstraZeneca nel discorso alla Richard Dimbleby Lecture, la conferenza in memoria del primo corrispondente di guerra della Bbc.

La professoressa è convinta che i progressi scientifici compiuti nella lotta ai virus mortali «non devono essere persi» a causa del costo della lotta contro l’attuale pandemia. Gilbert chiede quindi ai governi di raddoppiare il loro impegno nella ricerca scientifica e nella preparazione alle pandemie, anche dopo che la minaccia del Covid-19 sarà diminuita. «Non possiamo permettere una situazione in cui abbiamo passato tutto quello che abbiamo passato, e poi scoprire che le enormi perdite economiche che abbiamo subito significano che non ci sono ancora fondi per la preparazione alla pandemia», ha detto la scienziata, «I progressi che abbiamo fatto, e la conoscenza che abbiamo acquisito, non devono essere persi». Il nuovo coronavirus ha ucciso 5,26 milioni di persone in tutto il mondo, secondo la Johns Hopkins University, messo in ginocchio l’economia e sconvolto la vita di miliardi di persone. «Questa non sarà l’ultima volta che un virus minaccia le nostre vite e i nostri mezzi di sussistenza», ha avvertito Gilbert, professoressa di vaccinologia all’Università di Oxford.

