L'Aria che Tira, Myrta Merlino estasiata per l'albero di Natale di Ignazio La Russa: sarò buonissimo e sto zitto

06 dicembre 2021 a

a

a

Lo studio de L’Ara che Tira si trasforma in un salotto di casa nel periodo di Natale. Nella puntata del 6 dicembre del programma di La7 Myrta Merlino, che ospita in studio Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, e Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, dà il benvenuto a Ignazio La Russa. Il senatore di Fratelli d’Italia è in collegamento da casa e subito scatta l’ironia della padrona di casa per un particolare che non può di certo passare inosservato: “Saluto La Russa, ma dov’è La Russa che ha delle piante intorno?”. “È l’albero di Natale, enorme” spiega l’ex ministro, che porta molta allegria alla Merlino per la sua scenografia: “Ma che bell’albero, sarà buonissimo lei oggi sotto l’albero. Arrivo da lei”. La Russa scherza prontamente: “Sto zitto”, causando la replica velenosa della Serracchiani: “Ecco, magari sì”. “Faccia con comodo, è un clima natalizio, abbiamo il rappresentante del governo che ci ha rassicurato e può bastare per tutti” scherza con tutto lo studio il rappresentante di FdI. La Merlino conclude il siparietto con una domanda sul Natale: “Lo passo - risponde La Russa - con la famiglia, tutto il gruppo La Russa, che è molto numeroso, passa insieme il 25, poi il 26 ognuno va dove vuole. Lo passo a Milano”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.