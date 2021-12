Maria Rita Gismondo disintegra l'Aifa sul vaccino ai bambini: motivazioni assurde, autorizzazione mai vista

04 dicembre 2021 a

Maria Gismondo sbrana l’Aifa per la sciatta autorizzazione a vaccinare i più piccoli contro il Covid: motivazioni campate in aria, debordano dal loro compito. Poi la staffilata: non vaccinate i bambini a meno che non siano fragili. Aspettate altri dati… La direttrice del laboratorio di microbiologia chimica al Sacco di Milano è intervenuta sul Fatto Quotidiano in maniera durissima: “Nella storia dell’Aifa non si ricordano tempi così brevi per un’autorizzazione di vaccini o farmaci. Solo qualche ora per una decisione di cosi importante responsabilità. Da sgomento il documento che viene pubblicato. Perché non attendere? Perché saltare gli studi sulla tollerabilità ed efficacia, per esempio, do dosi diverse? Che nessuno - il monito finale della virologa - si permetta di tradurre questa dovuta prudenza e aderenza ai protocolli scientifici in un'avversità al vaccino”.

