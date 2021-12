Oltre cento casi di variante Omicron in Europa. Ma nessuno ha sintomi gravi

03 dicembre 2021 a

In Europa ci sono oltre cento casi di Covid legati alla variante Omicron ma al momento nessuno di questi è grave. Da ieri sono stati confermati 30 casi di variante Omicron del Covid in Ue/See che portano il totale a 109.

Sono stati segnalati casi da 16 Paesi: Austria (5), Belgio (4), Repubblica Ceca (1), Danimarca (14), Finlandia (1), Francia (9, di cui 1 a Reunion), Germania (13), Grecia ( 1), Islanda (1), Irlanda (1), Italia (9), Paesi Bassi (16), Norvegia (5), Portogallo (19), Spagna (4) e Svezia (6).

Lo rende noto il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, Ecdc. La maggior parte dei casi confermati ha una storia di viaggi in Paesi africani, alcuni hanno preso voli in coincidenza in altre località tra l’Africa e l’Europa. «Diversi paesi (Belgio, Germania, Spagna, nonchè Australia e Regno Unito) hanno rilevato casi senza un legame epidemiologico con aree in cui è documentata o presunta la trasmissione comunitaria della variante di Omicron. Ciò indica che la trasmissione comunitaria non rilevata potrebbe essere in corso in questi Paesi», spiega l’Ecdc.

Tutti i casi per i quali sono disponibili informazioni sulla gravità risultano asintomatici o lievi. Finora non sono stati segnalati decessi tra questi casi.

