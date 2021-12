Si allontana lo spauracchio del vaccino obbligatorio. L'avvertimento di Franco Locatelli: avremo richiami annuali

03 dicembre 2021 a

a

a

“Al momento dico no al vaccino obbligatorio”. A parlare è Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di cui si avvale il governo Draghi per contrastare la pandemia Covid. Il professore è ospite di Sky TG24 Live In Courmayeur e analizza a 360 gradi la situazione pandemica: “L'obbligo vaccinale è l'ultima risorsa nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, ma al momento non vedo gli estremi per questo. L’obbligo implica molti aspetti di natura sociale e politica e vanno lasciati al decisore politico. Io aggiungo che un conto è la situazione dei Paesi con bassi tassi di vaccinati, un'altra la condizione dell'Italia dove la situazione è diversa, non ne vedo la necessità. Quando terminerà la pandemia? E' una domanda da sfera di cristallo. Più insistiamo con le vaccinazioni più la situazione sarà favorevole ma fino a quando non sarà globale non ne usciremo. La situazione italiana è fra le più favorevoli d'Europa. A parte Spagna e Svezia abbiamo un'incidenza bassa e un Rt contenuto. Tuttavia c'è ancora una marcata circolazione virale”.

"Solo disprezzo" Roncone senza freni sul vaccino, la Santanchè lo fa secco

Di certo ci dobbiamo abituare ad una lunga convivenza con il Covid e alle sue varianti: “Un richiamo annuale per il vaccino è una possibilità concreta. Sono stati pubblicati due articoli sulla rivista scientifica Eurosurveillance dove si evince che i vaccini in Italia hanno salvato decine di migliaia di vite. Ad oggi la variante Omicron è presente in Italia in sette casi tutti riconducibili al caso zero. Quello che sappiamo è che in Sudafrica ha preso il sopravvento sulla variante Delta in un tempo decisamente ridotto a ha determinato un incremento dei contagi significativo. Tutto questo indica che - conclude Locatelli - abbia un maggior potere contagiante ma ciò non vuol dire che sia più aggressiva e possa eludere la protezione data dai vaccini”.

Vaccinati o licenziati. "Obbligo per tutti i lavoratori" l'arma finale del governo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.