Anche Pfizer ammette la sconfitta con la variante Omicron: “Infetta i vaccinati, servirà un nuovo vaccino”

03 dicembre 2021

Doccia fredda sulla variante Omicron del Covid e sulla bontà dei vaccini già in commercio per contrastare la nuova mutazione del coronavirus. A parlare è Ugur Sahin, medico e fondatore dell’azienda tedesca BioNtech, che insieme a Pfizer ha sviluppato il vaccino a mRna, quello più usato in tutto il mondo: “Credo che a un certo punto avremo bisogno di un nuovo vaccino contro questa nuova variante. Mi aspetto che - ha detto Sahin alla conferenza Reuters Next, secondo il reportage di Handelsblatt - Omicron sia in grado di infettare persone vaccinate”. Tali dichiarazioni si avvicinano quindi a quelle dell’amministratore delegato di Moderna, altra azienda farmaceutica che produce vaccini, che aveva dichiarato che “contro la variante Omicron c’è un calo sostanziale della protezione, penso che in nessun modo l’efficacia possa essere la stessa che abbiamo avuto con la Delta”.

Moderna boccia il vaccino: "Sieri meno efficaci contro Omicron"

