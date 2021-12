Figliuolo accelera sul vaccino ai bambini: si parte il 16 dicembre

02 dicembre 2021 a

Il generale Figliuolo accelera i tempi sui vaccini anti-Covid ai bambini. La vaccinazione pediatrica partirà dal prossimo 16 dicembre, rende noto la struttura commissariale dopo la recente approvazione dell’Aifa circa l’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni.

La struttura commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di altre 1,5milioni di dosi pediatriche di vaccino mRNA -Pfizer - viene spiegato - le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni/Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre.

Intanto sono 430.614 le somministrazioni di vaccino effettuate a livello nazionale nella giornata di ieri, che ha visto il superamento del target giornaliero di 400 mila indicato per le prime tre giornate di dicembre. "I punti di somministrazione che operano a livello nazionale sono 2.453 con una previsione incrementale, in un contesto di ampia disponibilità di vaccini a mRNA, stimati in oltre 20 milioni di dosi/somministrazioni previste fino al 31 dicembre 2021, utili a soddisfare la potenziale richiesta di 14 milioni di persone (over 18), che hanno terminato da 5 mesi i cicli di vaccinazione primari, o che ancora devono completarli" fa sapere la struttura retta da Figliuolo.

Sull'efficacia e i potenziali rischi del vaccino ai bambini è intervenuta aria Paola Trotta, coordinatrice Unità di crisi dell’Aifa dedicata al Covid, a 24 Mattino su Radio 24. I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid nella fascia 5-11 anni "non sono pochi", "lo studio registrativo che ha portato alla nuova indicazione ha incluso oltre 3mila bambini vaccinati e i dati hanno mostrato elevati livelli di efficacia intorno al 91%". A questi dati si aggiungono "quelli inclusi nel database di farmacovigilanza degli Usa, dove si è partiti il 29 ottobre - aggiunge - e sono stati vaccinati oltre 3 milioni bambini. Anche qui, seppure il follow-up non sia molto lungo, non si evidenziano particolari problemi di sicurezza".

