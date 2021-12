Cartabianca, Mauro Corona si presenta così e Bianca Berlinguer scoppia a ridere

Giada Oricchio 01 dicembre 2021 a

a

a

Mauro Corona stupisce ancora una volta Bianca Berlinguer. Durante l’ultima puntata di “Cartabianca” su Rai3, lo scrittore e alpinista si è collegato dalla sua pittoresca baita. Circondato da gufi di legno ha sfoggiato un look sui generis che ha mandato al tappeto la conduttrice. Occhiali da sole, un paio da vista posizionati storti sulla capigliatura scarmigliata, camicia di due tagli più grandi e arrotolata sulle braccia, cravatta grande, grossa, di sbieco e annodata “alla meno peggio”.

Alla sola vista, Berlinguer è scoppiata in una risata e ha esordito divertita: “Buonasera Corona, ma… che si è messo stasera?! Cos’è questo cambio di look rivoluzionario?! Anche il capello?! Che le è successo?”. Lo scrittore ha spiegato che l’outfit strampalato non era una casualità, ma frutto di un motivo preciso: “Dovevo uscire, non con qualcuno, ma dall’anonimato. E non ha visto la cinta”. Si alza e rivela che al posto della cintura nei passanti ha infilato un cavetto da traino con ganci in alluminio arancioni: “Non è Dolce&Gabbana, ma Amaro&Pastrana”, “Si vede! E la cravatta? E i capelli? Ha fatto uno shampoo e non li ha asciugati?!” ribatte la giornalista, mentre l’opinionista racconta che la cravatta è firmata e regalo del suo amico Mario, che la camicia è prestata e che i capelli sono naturali. I siparietti tra Corona e “Bianchina”, come lui la chiama affettuosamente, sono diventati un appuntamento imperdibile del programma di approfondimento politico di Rai3.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.