Covid, morti sopra quota 100. Mai così tanti da 6 mesi

01 dicembre 2021 a

a

a

Era da quasi sei mesi che il bollettino quotidiano del ministero sul coronavirus non faceva registrare oltre 100 vittime nell’arco di appena 24 ore: l’ultima volta era stato l’8 giugno, quando i decessi erano stati 102. Da lì in poi, complice l’inizio dell’estate, i numeri avevano iniziato una lenta discesa.

No vax, aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Nel Lazio sono 20.441 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 19.649 in isolamento domiciliare. Mentre 792 persone sono ricoverate, 96 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.992 persone sono decedute e 395.776 guarite. In totale sono stati esaminati 425.209 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.