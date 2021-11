Il leader dei no-vax in Austria muore di Covid: l'uso della candeggina e il rifiuto delle cure in ospedale

29 novembre 2021 a

Johann Biacsics è morto in Austria. Il suo nome ai più non dirà molto, ma Biacsics era uno dei leader della protesta no-vax nel paese alle prese con un’importante ondata di contagi dovuta al Covid. Secondo i media austriaci l’uomo è morto a 65 anni per una grave infezione dovuta al virus. Come riferisce "Die Zeit" l'austriaco è stato ricoverato a Vienna all'inizio di novembre in condizioni critiche e con gravi problemi respiratori, ma l’uomo non ha voluto essere curato, almeno non con le cure convenzionali proposte dai medici.

Secondo le indiscrezioni Biacsics avrebbe detto ai medici dell'ospedale di Vienna di aver già sconfitto il Covid-19, nonostante il tampone fosse positivo. I medici volevano trattarlo come un malato Covid, ma l'uomo si è fatto riportare a casa: sebbene le sue condizioni fossero in pericolo di vita, Biacsics ha rifiutato di essere ricoverato in ospedale. A casa il noto no-vax ha poi provato a curarsi con il biossido di cloro: secondo molti vaccino scettici la candeggina viene ritenuta una cura miracolosa contro il Covid. Ma poco tempo dopo è arrivata la morte nonostante le cure non convenzionali.

La famiglia e gli addetti di un’ambulanza hanno cercato di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi per il 65enne. Sebbene tutti i test per il Covid effettuati in ospedale siano risultati positivi, la sua famiglia crede ancora fermamente che Biacsics non sia morto per colpa del virus. “Ufficialmente, sarà incluso nelle statistiche come vittima del Covid, ma io so che non è così” le parole del figlio dopo il decesso.

