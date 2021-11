I dolori della Santanchè, il video spot della terza dose è un clamoroso autogol

28 novembre 2021

"Fatta terza dose!" Daniela Santanchè documenta l'avvenuta vaccinazione contro il Covid con un video pubblicato su Instagram ma il post è un autogol, per più di un motivo. Non solo per la valanga di critiche ricevute da scettici, no vax e simpatizzanti di Fratelli d'Italia delusi dalla "spettacolarizzazione" della fiala, ma anche per quello che si vede nel filmato girato nell'hub del Palazzo delle Scintille a Milano. Già, perché il medico somministratore non sembra avere una mano che è 'na piuma, per dirla alla Carlo Verdone. E il finale è degno di un film di Fantozzi: guardare per credere. Se voleva essere uno spot per il vaccino...