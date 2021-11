Esplode Raffaele Sollecito: "Per colpa di Rudy Guede ho rischiato trent'anni di galera e ora è libero"

26 novembre 2021 a

Raffaele Sollecito è esploso quando ha saputo della liberazione di Rudy Guede, uno dei tristi protagonisti della vicenda Meredith Kercher, la studentessa assassinata anni orsono a Perugia. “Per le sue bugie ho rischiato trent’anni di galera”, si è sfogato in una trasmissione radiofonica, “10 kaos”. “Sono assolutamente convinto della sua colpevolezza. Io ribadisco tutte le volte che non è una sentenza in concorso, in quanto lui dalla Corte di Cassazione ha fatto un processo a parte. Ci sarebbe da discutere molto su questo perché è molto strano che abbiamo fatto due processi separati. Purtroppo a lui è stato accettato un rito abbreviato da parte dei giudici, noi abbiamo fatto un rito ordinario, lui abbreviato. Lui ha avuto una sentenza definitiva come unico responsabile, il concorso era da verificare”.

“Io sono convinto – ha continuato Sollecito - per dei semplici fatti logici, nel senso che nella stanza del crimine le tracce sono soltanto sue; nessuno ha pulito né nella stanza del crimine, né nella scena del crimine infatti c’è molta sporcizia. Gli unici che purtroppo hanno fatto casino sono stati gli inquirenti che hanno fatto molti errori. E poi che lui abbia detto molte bugie. Provo molta amarezza per il fatto che non si sia mai pentito e io ho rischiato di farmi 30 anni di carcere anche per le sue bugie. Lo hanno dichiarato come un bugiardo patologico nelle varie sentenze. Lui di me ha detto di avere visto un’ombra e di avere visto Amanda in lontananza da una finestra. In qualche maniera ci ha tirato in ballo, ci ha coinvolti dopo che lui era scappato in Germania”, ha aggiunto.

“Io non conosco Guede. Io e lui non ci conosciamo. I danni che sono stati fatti alla mia vita perlopiù sono stati fatti dagli inquirenti, lui avrebbe potuto fare chiarezza in questa vicenda e non lo ha fatto. Il fatto che mi abbia accusato lo dimostra. A parte accusarmi velatamente lui ha avuto indifferenza nei miei confronti, io non posso che rispondere con indifferenza. Non saprei cosa dirgli” ha quindi concluso.

