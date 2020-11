Amanda Knox, il tweet sull'Italia fa indignare tutti. Selvaggia Lucarelli la mazzola sui social

04 novembre 2020 a

Bufera su Amanda Knox, l'americana accusata, condannata e poi definitivamente assolta insieme al pugliese Raffaele Sollecito per l'omicidio a Perugia nel 2007 della studentessa inglese Meredith Kercher. "Qualsiasi cosa succeda, i prossimi quattro anni non possono essere peggiori come quelli di studio all'estero che ho fatto in Italia", è il tweet della Knox sulle elezioni americane che vedono contrapposti il presidente uscente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right? — Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020

Il post ha indignato molti utenti. Diversi hanno ricordato proprio la figura della vittima, la studentessa inglesse massacrata nell'appartamento d Perugia. I prossimi quattro anni "potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith" ha twittato in risposta Selvaggia Lucarelli. Ma c'è anche chi la difende. "Ma lei cosa c'entra con Meredith? Non è stata lei ad ucciderla, è solo vittima dello schifo della nostra giustizia. Vi indignate solo per i Ciontoli? Quando si tratta di una ragazza straniera le dipingete subito addosso la lettera scarlatta? Cristo che leoni da tastiera", scrive un'utente ribattendo alla Lucarelli.

