Tagadà, "serissimi dubbi sulla democrazia". Ironia al veleno di Massimo De Manzoni sul vaccino obbligatorio

26 novembre 2021 a

a

a

Sandra Zampa risponde ai dubbi degli insegnanti sul vaccino obbligatorio. La esponsabile degli aspetti comunicativi relativi alle relazioni internazionali ed alle attività istituzionali nazionali del Ministero della Salute è ospite in collegamento di Tagadà, programma di La7 condotto da Tiziana Panella, nella puntata del 26 novembre e chiarisce le questioni poste dopo la decisione del governo di rendere obbligatorio nelle scuole il siero anti-Covid: “Se non ci si vaccina si viene sospesi dal servizio e quindi di conseguenza vengono sospesi gli stipendi. L’eliminazione - dice ironicamente rispondendo alla domanda dell’insegnante - non è stata mai presa in considerazione perché viviamo in un paese democratico”. “Strano” interviene Massimo De Manzoni, giornalista de La Verità: “È giusto puntualizzarlo perché io non ero così tranquillo sul tema. Sulla democraticità di questo paese ho dei serissimi dubbi”.

"Perché non ci obbligano". Cacciari contro il vaccino, fino a dove si spinge il filosofo

Lasciate da parte le battute e le risate la Panella apre il fronte degli eventuali ricorsi degli insegnanti, soprattutto alla luce della decisione della magistratura che ha dato ragione ad un’infermiera no-vax che era stata sospesa: “Mi aspetto una montagna di ricorsi. In Alto Adige sono preoccupatissimi, perché il numero di personale non vaccinato è molto alto e temono di non riuscire ad andare avanti con le lezioni e l’attività scolastica”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.