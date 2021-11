Stasera Italia, "potrebbe bucare il vaccino". Massimo Andreoni tiene alta la guardia sulla variante sudafricana: aumentare le iniezioni

Federica Pascale 26 novembre 2021 a

a

a

Arriva una nuova variante del Covid-19, quella sudafricana. Lanciano l’allarme gli scienziati africani e viene registrato il primo caso fuori dal continente, in Belgio. Numeri piccoli ma grande preoccupazione. Durante la puntata del 26 novembre di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli viene mandata in onda un’intervista a Massimo Andreoni, primario di infettivologia del Policlinico Tor Verata di Roma. “Ci dobbiamo un po’ preoccupare. Dobbiamo chiederci se il vaccino funziona o meno e quanto sarà aggressiva questa variante” afferma Andreoni. Ancora non sappiamo se la variante “buchi” il vaccino ma il primario ammette che ancora non è possibile escluderlo, ma “speriamo di no”.

Il piano di Crisanti sulla nuova variante: tolleranza zero. Il terribile timore: “Così bisognerà sigillare tutto”

Per quanto riguarda il vaccino per i bambini dai 5 anni in su, l’EMA ha dato l’ok. Il primario si esprime favorevolmente e spiega le sue ragioni: “Per bloccare lo sviluppo del virus dobbiamo farlo circolare il meno possibile. A questo scopo dobbiamo vaccinare il maggior numero possibile di persone, compresi i bambini che anzi sono coloro che più frequentemente trasmettono il virus”. Infine, non fa mai male, un appello a non abbassare mai la guardia e continuare ad utilizzare le misure di contenimento come le mascherine.

Covid, nuova variante Omicron: potrebbe bucare il vaccino



Massimo Andreoni: "Per bloccare lo sviluppo del virus dobbiamo farlo circolare il meno possibile"#StaseraItalia pic.twitter.com/qzwuW5S2rF — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 26, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.