Cdm, approvato il super green pass. Ok all'unanimità: c'è il sì della Lega

24 novembre 2021 a

a

a

Il super green pass è realtà. Il Consiglio dei ministri, convocato nel primo pomeriggio dopo la riunione della cabina di regia del governo di questa mattina, ha dato il via libera al decreto che rafforza le misure anti-Covid con la certificazione verde rinforzata. Il provvedimento è stato varato all'unanimità nonostante la Lega avesse inizialmente avanzato qualche dubbio.

Super Green Pass anche in zona bianca, no vax fuori da bar e palestre. Per chi scatta l'obbligo vaccino

Nel corso della riunione del governo, viene riferito, non sono mancati i distingui della Lega sulla possibilità di consentire le attività ludiche solo a vaccinati e guariti già dalla zona bianca, ma poi i ministri del Carroccio hanno votato a favore. Il super green pass, valido soltanto per vaccinati e guariti per accedere alle attività ludiche e ricreative, sarà applicato dal 6 dicembre al 15 gennaio. È stato imposto l'obbligo di green pass o tampone anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale.

Video su questo argomento Draghi capitola davanti a Belen: avrà varato il green passera? - VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.