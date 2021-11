Super Green Pass anche in zona bianca, no vax fuori da bar e palestre. Per chi scatta l'obbligo vaccino

24 novembre 2021 a

a

a

Il Super green pass sarà in vigore dal 6 dicembre. E' questa la linea emersa durante la cabina di regia in corso tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo. La decisione, tuttavia, verrà presa solo dopo il confronto con le regioni e gli enti locali, in programma alle 14. Non è ancora esclusa, infatti, un'accelerazione verso un'entrata in vigore delle misure già da lunedì prossimo, 29 novembre.

Secondo le prime indiscrezioni il green pass rafforzato per arginare la quarta ondata Covid sarà necessario già in zona bianca. Stretta fortissima per i No Vax a cui saranno vietati alberghi, bar e palestre. Il vaccino potrebbe diventare obbligatorio per insegnanti e agenti, oltre che per la categoria medico-sanitaria. L'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto, già previsto per chi si trova in zona gialla, scatterà anche per chi possiederà il cosiddetto Super green pass, cioè quindi per vaccinati o guariti da Covid.

No vax chiusi in casa e ufficio, passa la linea dura: super green pass da lunedì

Per gli under 12 - secondo quanto trapela dalla cabina di regia - non ci sarà obbligo di green pass, nemmeno quando arriverà i via libera alla vaccinazione per bambini e ragazzi tra i 5 e gli 11 anni.

Vaccino ai bimbi, l'Aifa corre e non esclude l'obbligo. Lo stop dell'epidemiologa: "Servono dati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.