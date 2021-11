Lei si deve vergognare, Bassetti sbotta contro l'avvocato no pass

24 novembre 2021 a

Scontro totale tra Matteo Bassetti e l'avvocato Olga Milanese del Comitato Referendum No Green Pass. Durante la puntata di "Zona Bianca" andata in onda mercoledì 24 novembre, il primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova attacca la Milanese per le sue posizioni sul green pass. "Lei si deve vergognare - sbotta Bassetti - non è possibile che a ogni affermazione della scienza ci dev'essere un'affermazione contraria". Poi ancora: "L'unica violenza che ho visto è quella di coloro che seguono la signora (riferendosi alla Milanese ndr). Le manifestazioni che abbiamo visto non sono pacifiche".

E la Milanese replica: "Lei mi sta dicendo che sono violenta - ribatte l'avvocato - Io rappresento i cittadini che vogliono vedere riconosciuti i propri diritti",.

