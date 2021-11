Non è l'Arena, volano gli stracci tra Luca Telese e Daniela Santanchè: "fallimento del green pass", "svegliati"

Giorgia Peretti 24 novembre 2021 a

Scoppia la rissa tra Luca Telese e Daniela Santanchè sul green pass rafforzato. Entrambi ospiti di Non è l’Arena, mercoledì 24 novembre, nella puntata dedicata alle modifiche del certificato verde. Tra i due le scintille si accendono subito sul provvedimento che entrerà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio 2022. Secondo la senatrice di Fratelli d’Italia, il “super green pass” è la dimostrazione di un fallimento del green pass iniziale e spiega: “questo super green pass è la dimostrazione che il green pass non ha mai funzionato. Il governo Draghi disse a tutti gli italiani che attraverso il green pass avremmo avuto grande libertà perché avremmo frequentato luoghi dove non ci sarebbero state persone contagiate, oggi, invece, capiamo che il film è completamente diverso. Il green pass assolutamente non è servito per i contagi”.

Il direttore di TPI inizia ad agitarsi inveendo contro la Santanchè, e ripetendole di non essersi “aggiornata” e di non considerare i numeri della pandemia, nei paesi come l’Italia dove l’intervento del green pass è stato “fondamentale” per arginare il proliferare dei contagi e delle morti. Ma le scintille si trasformano ben presto in lance infuocate. Il collegamento della senatrice è incostante, la voce va e viene e Telese ne approfitta per punzecchiarla: “Deve fare l’aggiornamento la Santanchè come i telefoni”. Il segnale viene ristabilito e la Santanchè finalmente riesce a farsi capire, salvo poi essere interrotta dal giornalista che obietta ogni posizione della senatrice in merito alla certificazione verde.

A quel punto la Santanchè sbotta: “Ti si è ammassato il cervello...ti è venuta la sindrome del pensiero unico". E Telese ribatte: “Se non sai cosa sta accadendo in Europa è grave!”. “Una guerra non si combatte con una sola arma (il vaccino nda)”, replica la senatrice. “Eh infatti abbiamo più armi, svegliati Daniela”, queste le parole del giornalista. E la Santanchè perde la pazienza: “No, svegliati lo dici a tua sorella. Sei un gran maleducato. Dopo ci lamentiamo della violenza sulle donne, se questi sono gli uomini che danno l’esempio di linguaggio”.

