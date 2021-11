Denise Pipitone, intercettazioni compromettenti per vip, magistrati e politici. L'atroce verità sul segreto

24 novembre 2021 a

Una terribile rivelazione sul caso Denise Pipitone è arrivata nel corso della puntata del 22 novembre di Ore14. Durante la trasmissione di Rai2 condotta da Milo Infante è intervenuto Angelo Maria Perrino, direttore di Affari Italiani, che ha dato la sua versione dei fatti sul rapimento della piccola siciliana, scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo in Sicilia: “Secondo una nostra fonte romana, la chiave di questo giallo sta nelle intercettazioni, che però non si vogliono rendere pubbliche perché sarebbero compromettenti per alcuni personaggi noti, magistrati e politici”.

Parole che fanno tremare. Perrino ha fatto un appello alla politica affinché venga istituita una commissione parlamentare che possa chiarire definitivamente i dettagli della vicenda, sottolineando l’impegno della parlamentare del Partito Democratico Alessia Morani, dalla quale “può arrivare la spinta giusta per risolvere finalmente questo caso”.

