Stasera Italia, la certezza di Fabrizio Pregliasco: “Libertà fino ad oggi grazie al green pass”

23 novembre 2021 a

a

a

Meglio di tutti gli altri grazie al green pass. Nella puntata del 23 novembre di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, è ospite Fabrizio Pregliasco, professore dell'università Statale di Milano, che risponde all’affermazione di Giorgia Meloni che ha detto che le misure anti Covid violano la libertà delle persone: “La Meloni è all’opposizione e deve pungolare la maggioranza. Noi con un intervento di green pass, che è un compromesso abbastanza onorevole con la necessità di essere ristretto, abbiamo ottenuto una libertà per il fatto che in questo momento, pur in presenza di una situazione a rischio che deve preoccuparci in un senso quasi positivo e fisiologico. Grazie alla vaccinazione ci muoviamo di più, quasi nella norma. Il virus è favorito da questo muoversi normalmente però, si è modificato, è diventato più contagioso e può arrivare ad un serbatoio più alto per infettare. Dobbiamo - chiosa il virologo Pregliasco - adattarci ed essere flessibili nell’intervenire”.

Niente chiusure e secco no al green pass per i bambini: ecco la linea di Salvini

"Si tratta di preoccuparci, di immaginare subito per scenari diversi e raccontarli subito ai cittadini. Bisogna - continua il virologo - gestire al meglio lo scenario non piacevole e avere attenzione al quotidiano senza doverci richiudere in una capanna. Il super green pass - conclude l'intervento - è uno strumento importante".

Le misure anti Covid violano la libertà delle persone?



L'opinione di @preglias a #StaseraItalia pic.twitter.com/rU5vo82Qun — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 23, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.