Super green pass per evitare zone rosse e cittadini chiusi in casa: la promessa di Elena Bonetti a Stasera Italia

Un messaggio ai cittadini affinché accettino le nuove misure di contenimento previste per cercare di arginare il Covid. Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, è ospite di Stasera Italia, programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, e annuncia la stretta voluta dal governo: “Domani ci sarà una cabina di regia, il governo ha il vaglio le misure che state raccontando. L’obiettivo è introdurre elementi che siano altrettanto incisivi come lo è stata l’introduzione del green pass nella prima versione in modo preventivo, per evitare di vedere quello che vediamo adesso ad Ortisei, cioè zone rosse, con attività chiuse e cittadini chiusi in casa. Il virus ha ricominciato con un’incidenza maggiore, la variante Delta si diffonde più facilmente, fortunatamente la vaccinazione impedisce gli effetti gravi e inibisce un’eccessiva diffusione. Ora - evidenzia la Bonetti - serve un passo in più sulle misure, l’introduzione del green pass rinforzato va in questa direzione”.

Comuni in zona rossa e nuove misure contro il Covid@elenabonetti: "Bisogna evitare di arrivare a vedere situazioni come quella di Ortisei"#StaseraItalia pic.twitter.com/wZlc5Ta5ti — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 23, 2021

