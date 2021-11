L'Aria Che Tira. Maria Giovanna Maglie inchioda Bassetti sui vaccini: "Continua a terrorizzare ma..."

Federica Pascale 22 novembre 2021 a

“Non vaccinarti, tanto c’è il monoclonale!” ironizza il professore Matteo Bassetti durante la puntata del 22 novembre de L’Aria Che Tira su La7, condotto da Myrta Merlino. Il virologo, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, sostiene che parlare di monoclonali come terapia equivalga a raccontare “balle” alla gente. Le invettive sono tutte rivolte all’altra ospite del programma, la giornalista Maria Teresa Maglie, anche lei in collegamento con la Merlino che ribatte: “Non usare metodi alternativi, continua a terrorizzare e dire che c’è solo il vaccino! Continua a dire che c’è solo il vaccino e che bastavano due dosi, e che il green pass poteva durare un anno. Non è così.”

Bassetti ride ma la Maglie continua spedita, puntando il dito contro i medici che vanno in tv “a drammatizzare e a spararla grossa”, e aggiunge “ma di questo ne risponde lui”. È qui che al dottore scappa il “ma vaff…” con tanto di gesto con la mano a favor di telecamera. “Bisogna incrementare la terapia dei vaccini monoclonali perché in un giorno i pazienti guariscono prima che la malattia arrivi ai polmoni” fa notare la Maglie, e sottolinea che in Italia questa tipologia di terapia è stata poco utilizzata.

