Miracolo dell'Istituto superiore di sanità. In una settimana resuscita dal Covid letale due bambini

21 novembre 2021 a

a

a

Ha cambiato le fasce di età nella tabella sui contagi e decessi da Covid nell'ultimo bollettino di sorveglianza settimanale l'Istituto superiore di Sanità. Che ora aggiunge su adolescenti e bambini anche i ricoveri in ospedale e terapia intensiva.

I numeri dei morti non tornano. Crisanti sbotta e accuse le autorità: il problema non sono i no-vax

Ma la tabella è sempre relativa alle fasce di età 0-19 e riporta un vero e proprio miracolo. In quella del 17 novembre i decessi per Covid di adolescenti e bimbi sono in tutto 34. In quella della settimana precedente erano 36.

Quarta ondata. Non nei reparti: il tasso di ospedalizzazioni resta basso

In soli 7 giorni dunque il miracolo: sono resuscitati dal Covid letale due bambini, uno dei quali sicuramente con meno di 3 anni. Ma uno dei sue resuscitati è ancora più miracoloso dell'altro, perché è dal 29 settembre che l'Iss nella sua tabella indica 35 morti (uno in più di quelli registrati al 17 novembre) nella fascia 0-19. Chissà che festa in famiglia: per tutti era morto da 49 giorni e all'improvviso è resuscitato...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.