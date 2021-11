Vaccino e contagi, cosa non torna. Maria Giovanna Maglie all'attacco: il governo deve spiegare

20 novembre 2021 a

Sabato 20 novembre a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete4, rimbalza l'ultimo allarme dell'Oms, possibili 500mila morti entro marzo in Europa se non vengono prese misure contro il diffondersi dei contagi. Una previsione nera che non impressiona Maria Giovanna Maglie, in collegamento.

"Mi sento parte di quella minoranza che non vuole essere ascoltata", esordisce la giornalista che vorrebbe l'Organizzazione mondiale della sanità "sul banco degli imputati" per come ha gestito le prime fasi della pandemia, e non solo quelle. Scelte quantomeno discutibili come "aver appoggiato le censure della Cina comunista sull'origine del Covid" attacca la Maglie che ribadisce: "Dopo un'inchiesta rigorosa la ascolterò".

Sullo sfondo le ipotesi di lockdown per non vaccinati e super green pass, tutte misure al vaglio del governo e caldeggiate da diverse Regioni del nord. "Il problema di politici è di coraggio, e parlo di dei governatori del centrodestra" attacca la Maglie che passa in rassegna i presidenti di Regioni: "Luca Zaia è il più moderato, Fedriga ha il guaio di essere tirato dalla giacchetta da tutti. Poi c'è Giovanni Toti che è da sempre un talebano delle restrizioni, ci deve essere qualcosa in Liguria" che ha contagiato anche Matteo Bassetti, è la stoccata della Maglie. "Fontana in Lombardia si accoda".

Non si considera che sul "Friuli Venezia Giulia si sono raccontate balle", le manifestazioni di Trieste non c'entrano con l'aumento dei contagi, pesa il fatto di essere al confine spiega la giornalista. "Solo ora si parla del ruolo dei transfrontalieri" dice la Maglie che attacca: da parte del governo c'è stata "poca verità e poca trasparenza" sul fatto che il vaccino copre meno del previsto e protegge da una sola variante.

"Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché, quando è iniziata la campagna di comunicazione, dicevano: guardate come calano i contagi. Ora che ci sono svariati milioni di italiani vaccinati" i positivi aumentano i contagi, "dovrebbero spiegare perché succede".

