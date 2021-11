"Ecco il mio video censurato da YouTube". Heather Parisi attacca: perché non mi vaccino

19 novembre 2021 a

Heather Parisi denuncia la censura nei confronti chi non vuole vaccinarsi da parte dei social media e dal dibattito pubblico. "YouTube ha censurato il mio video, quindi l’ho pubblicato qui. Perché sono così spaventati? Ho appena riferito la ’versione ufficiale'... del perché non mi sono vaccinata". È quanto scrive lex ballerina e showgirl su Twitter postando il nuovo indirizzo del video postato sulla piattaforma Odysee.

Ma cosa dice Heather Parisi nel video? "Ho scritto che è diventato difficile viaggiare e che mi manca di avere la possibilità di andare a trovare i miei familiari in Italia e negli Usa; e soprattutto che mi manca la mia mamma che un paio di giorni dopo aver fatto il vaccino nel marzo 2021 è stata ricoverata in ospedale con gravi effetti avversi e da allora non si è più ripresa. Apriti cielo!".

"Per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e una bugiarda e io faccio falsa informazione: fake news è la parola magica per chiudere la bocca a chiunque racconti qualcosa di diverso dalla versione ufficiale - si sente nel filmato - Esattamente come quando spiego perché io non mi vaccino, anche se in una società normale non ci sarebbe nemmeno bisogno di giustificarsi per la personalissima decisione di non vaccinarsi. Ma da quasi due anni non viviamo più in una società normale e quando mi azzardo a dire che io non mi vaccino... Irresponsabile e inadeguato a parlare è solo il personaggio pubblico e dello spettacolo che non si vaccina; se l’artista è vaccinato, allora d’improvviso è annoverato fra chi ha facoltà di parola".

L'ex ballerina, stella di tanti varietà della televisione italiana, attacca: "In una società normale non ci sarebbe bisogno di giustificarsi per la decisione legittima di non vaccinarsi". La Parisi si dice free-vax "ma vengo zittita". Possono parlare solo "gli esperti e gli uomini di scienza che seguono la narrazione ufficiale", chi non si adegua viene privato della "patente" di scienziato, sostiene l'ex soubrette.

E gli artisti? Possono parlare solo quelli vaccinati, attacca Heather. "Perché dovrei vaccinarmi se la percentuale di sopravvivenza al Covid è del 99,9 per cento" si chiede la Parisi citando dati del governo inglese. "La decisione che prendo da sana 60enne è diversa da quella che deve prende un 78enne come Joe Biden" dice la Parisi.

