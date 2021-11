Rivoluzione Apple, ti si rompe l'iPhone o il Mac? Ora te lo ripari da solo

17 novembre 2021 a

Rivoluzione in casa Apple. Ti si rompe il telefonino? Da oggi te lo puoi riparare da solo. Apple, infatti, inizierà a vendere pezzi di ricambio e strumenti per riparare iPhone e computer Mac direttamente ai propri clienti. Lo ha comunicato la società in una nota diffusa sul proprio sito ufficiale. Il programma si chiama Self service repair e permetterà "ai clienti che si sentono a proprio agio nel riparare parti e strumenti di Apple" di farlo liberamente.

L'ultima follia di Apple: se registrate il vostro Iphone in Francia va più veloce

Il programma di Apple arriva dopo anni di pressione da parte di clienti di Cupertino e gruppi di consumatori che chiedevano l’accesso ai manuali di riparazione e la possibilità di acquistare singolarmente pezzi di ricambio dei propri device. Nel 2019 Apple aveva già dato accesso ai negozi di riparazione indipendenti di acquistare strumenti e manuali, attualmente circa 8.000 quelli autorizzati ufficialmente. Tramite il ’Self service repair’ da ora gli utenti potranno direttamente comprare le parti su uno specifico store di Apple e provare ad aggiustare i propri device dopo aver letto il manuale di istruzione.

