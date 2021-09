L'ultima follia di Apple: se registrate il vostro Iphone in Francia va più veloce

03 settembre 2021 a

L'Iphone va troppo lento per risparmiare batteria? La soluzione è semplice: basta registrare il vostro telefono... in Francia. L'ultima strana novità dal mondo Apple è una scoperta di alcuni utenti cinesi: per eliminare o ridurre le restrizioni di potenza sul proprio smrartphon è sufficiente impostare il Paese d’Oltralpe come area geografica del dispositivo.

Apple, per evitare un eccessivo consumo della batteria negli iPhone più datati, rallenta il funzionamento del telefono limitando le prestazioni del processore. La pratica era passata più volte sotto la lente d’ingrandimento delle autorità nazionali e internazionali visto che gli utenti non erano stati informati.

Fatto l'aggiornamento, trovato l'"inganno" grazie ai cinesi. E i numeri parlano chiaro: prima della modifica del Paese di utilizzo, un iPhone 7 ha riportato un punteggio Geekbench di 286.632. Dopo averlo registrato in Francia è salito a 298.321 (+4,1%). Molto meno marcato il cambiamento osservato con uno smartphone di ultima generazione come il 12 Pro, passato da 706.572 a 707.852 (+0,2%). Ma comunque un aumento.

Com'è possibile tutto questo? In attesa di chiarimenti ufficiali da Cupertino, tutto lascia pensare che la severità con cui Parigi ha affrontato la questione abbia indotto l’azienda a non applicare più il suo consueto protocollo di riduzione delle prestazioni sugli iPhone registrati in Francia.

Per cambiare l’area geografica basta accedere alle «Impostazioni», scegliere «Generali» e infine premere su «Zona» all’interno del menu «Lingua e zona». Attenti però, perché alcune applicazioni potrebbero non funzionare. E un utilizzo "pieno" del processore porterà la vostra batteria a scaricarsi prima.

