Ecco come cade in basso la Gruber: così fa il verso a Giordano

17 novembre 2021 a

a

a

Incredibile ma vero. Lilli Gruber, giornalista con una grandissima esperienza e conduttrice di Otto e mezzo su La7, fa il verso al collega Mario Giordano, conduttore di Fuori dal coro. A dire il vero, lei dice chiaramente che non lo ritiene un suo collega. E, senza alcun motivo apparente davanti a un folto pubblico che la ascolta in piazza, imita Giordano con l'intento di ridicolizzarlo: "Bebebe bebebe bebebe". Giorgia Meloni, che pubblica su Twitter il video ripreso da Fuori dal coro, fa notare che di ridicolo, in tutto ciò, c'è solo lei intenta a prendersi gioco di un difetto vocale di un collega giornalista.

Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso Mario Giordano. Una scena imbarazzante e triste. E questa sarebbe professionalità? Solidarietà a Giordano, un giornalista fuori dal coro. Sicura che atteggiamenti infantili come questo non lo scoraggeranno. pic.twitter.com/Q01GMUMQhq — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) November 17, 2021

Twitta la Meloni: "Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso Mario Giordano. Una scena imbarazzante e triste. E questa sarebbe professionalità? Solidarietà a Giordano, un giornalista fuori dal coro. Sicura che atteggiamenti infantili come questo non lo scoraggeranno".

"Puzzer espulso da Roma per un anno". Giordano svela il Daspo per il leader dei no pass

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.