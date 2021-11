Lilli Gruber contro Mario Giordano e l'azzurro Elio Vito attacca Giorgia Meloni

17 novembre 2021 a

Mentre il conduttore di Rete4 Mario Giordano replica a Lilli Gruber, che aveva affermato di non considerarlo un collega: "Attacchi una persona sui suoi difetti fisici, a che livello sei caduta", ha replicato Giordano, nella querelle si butta in mezzo l'azzurro Elio Vito che anziché criticare le offese della Gruber al giornalista di Fuori dal Coro, attacca la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Il forzista cinguetta: "Vorrei vedere tutto il girato, Giorgia, prima di commentare..." condividendo il tweet della leader di FdI che denuncia il comportamento della Gruber ed esprime solidarietà a Giordano pubblicando anche il video della giornalista di "Otto e Mezzo". L'azzurro coglie l'occasione per attaccare la leader di FdI riferendosi al caso scoppiato con Fanpage dopo l'inchiesta "Lobby Nera" sulla destra neofascista di Milano.

Vorrei vedere tutto il girato, Giorgia, prima di commentare.. — Elio Vito (@elio_vito) November 17, 2021

Ieri sera, aprendo la puntata del suo talk show, in onda in prime time su Rete4, il conduttore aveva risposto a Lilli Gruber, che gli aveva riservato delle dichiarazioni non proprio cortesi Intervenendo a un evento pubblico. La giornalista di La7 aveva risposto con tono sprezzante a una domanda proveniente dalla platea, con la quale le si chiedeva se si ritenesse una collega di Giordano. "Se faccio un verso, sai chi è questo Giordano…", aveva dapprima commentato la conduttrice di Otto e mezzo, imitando in modo caricaturale l'inconfondibile voce del conduttore Mediaset. Poi, con tono perentorio e a scanso di equivoci, aveva sentenziato: "No, per me Mario Giordano non è un collega". Così il diretto interessato, dopo aver trasmesso il filmato incriminato con le affermazioni della Gruber e con la sua imitazione, ha inviato la sua risposta: "Ebbene sì cara Lilli, ho una brutta voce. Che ci vogliamo fare? È un mio difetto fisico: ti chiedo scusa, vi chiedo scusa. Ho una brutta voce, ho un difetto fisico. Ma che la regina del politicamente corretto prenda in giro, attacchi una persona sui suoi difetti fisici, beh… a che livello sei caduta cara Lilli".

