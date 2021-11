Boom di contagi, mai così alti da maggio. E le restrizioni si avvicinano

17 novembre 2021 a

Era dall'8 maggio che i casi di Covid in Italia non erano così alti. Oltre diecimila in un giorno, per la precisione 10.172. E' quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute diretto da Roberto Speranza. Tutto ciò mentre le Regioni studiano come modulare la stretta in caso di cambio di colore. Friuli Venezia Giulia e Alto Adige rischiano per prime di andare in zona gialla, seguite poi nelle settimane seguenti da Liguria, Veneto e Valle d'Aosta. Tutto ciò con il Natale alle porte. L'idea dei governatori è quella di limitare le restrizioni ai soli non vaccinati, lasciando più liberi i vaccinati.

I contagi nelle ultime 24 ore sono in aumento rispetto ai 7.698 di ieri, per un totale di 4.883.242 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 72 vittime, in leggero calo rispetto alle 74 di ieri, per un totale di 132.965 sempre dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono in tutto 127.085. I tamponi sono 537.765, rispetto ai 684.710 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all’1,9 per cento in aumento rispetto all’1,1 di ieri. I ricoverati con sintomi sono 4.060, mentre si contano 39 nuovi ingressi in terapia intensiva che portano il totale a 486. I dimessi/guariti sono 6.406, per un totale di 4.623.192 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (1.858), Veneto (1.435) e Lazio.

