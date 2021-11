La virologa Viola all'attacco dei no vax: "Limitiamo la loro circolazione"

15 novembre 2021 a

La virologa Antonella Viola dell'università di Padova non ci gira attorno: "Dobbiamo limitare la circolazione di chi mette a rischio la collettività e anche se stesso". Davanti alle telecamere di Otto e Mezzo su La7, interpellata da Lilli Gruber, l'esperta ribadisce che quella in corso è la "pandemia dei non vaccinati" nei cui confronti "è giusto prendere delle misure specifiche".

In questo modo, secondo Viola, la situazione non dovrebbe divenire allarmante, dato che i vaccinati in Italia sono molti e la media dei vaccinati con ciclo completo è più alta di molti altri paesi europei: "Non ci aspettiamo un peggioramento pesante a livello ospedaliero".

