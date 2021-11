L'Aria che Tira, "stupidi e ignoranti". Luca Lorini a valanga contro i negazionisti: i no-vax tolgono risorse agli altri

Giorgia Peretti 16 novembre 2021 a

a

a

“Stupidi ed ignoranti”, parole dure ed eloquenti quelle di Luca Lorini a proposito dei negazionisti del Covid. Il primario della Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è intervenuto negli studi de L’aria che tira, martedì 16 novembre, sul tema della pandemia non risparmiando l’attacco ai più recalcitranti del vaccino. Il professore esordisce critico: “stiamo parlando un po' troppo dei no-vax e non meritano che noi spendiamo tutto questo tempo. Non so neanche se è necessario ed è un po' presuntuoso con un'intervista convincere qualcuno che non vuole ascoltare. Ci sono alcune cose che sono innegabili il metodo scientifico non può essere discusso da nessuno”. Poi prosegue avvalendosi del sillogismo aristotelico: ”È innegabile che chi fa il vaccino si ammala di meno di chi non lo fa questa è la prima premessa. Basta prendere 100 persone vaccinate metterle in una stanza e prendere 100 persone che fanno una manifestazione a Trieste che non sono vaccinate e si vede la differenza. Io che mi sono vaccinato, è la seconda premessa, porta alla conclusione che mi ammalerò di meno rispetto a chi non lo ha fatto”.

Le Regioni vogliono imitare l'Austria: lockdown per i no-vax. Pronta la richiesta a Draghi

Il professore si è detto favorevole al divieto di manifestazione: “Non c'è dubbio, secondo me questa non è questione di opinioni ma una scelta necessaria da un punto di vista epidemiologico”. “L’epidemiologia ci ha detto che se ci sono tante persone insieme non vaccinate, queste fanno un disastro. Occupano posti di ospedale risorse e il nostro tempo a curare loro anziché curare i pazienti che dovevano essere curati”, ha poi aggiunto.

Clamoroso: le Big Pharma del vaccino non pagano le tasse sulle fiale

Infine, a chi insinua il dubbio sulla veridicità delle immagini dei camion militari di Bergamo durante la prima ondata, Lorini replica durissimo: “Non dobbiamo più perdere tempo a parlare con gli stupidi e gli ignorati. Evitiamo queste persone che sono degli ignoranti. I maggiori testimonial dei negazionisti sono quelli che non hanno fatto il vaccino e si ammalano e poi piangendo dalla mia terapia intensiva dicono 'perché non ci ho pensato prima' ecco si rivolgano a loro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.