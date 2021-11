Fabio Tuiach, il no green pass di Trieste fa impazzire Myrta Merlino: "Ho preso il Covid, è come l'influenza"

15 novembre 2021 a

a

a

Lunedì 15 novembre in collegamento con L'aria che tira, il programma condotto su La7 da Myrta Merlino, c'è Fabio Tuiach, uno dei volti simbolo della protesta no green pass di Trieste. Portuale, ex pugile ed ex consigliere comunale della Lega. "Ha preso il covid, è stato licenziato perché ha manifestato quando era in malattia, ma valeva la pena?", chiede la conduttrice.

Preoccupato per i contagi, a Di Maio fa paura il Natale

"Certo. Ho preso il covid, ma è stata un'influenza come tutte le altre, Anche mia moglie, e tutta la mia famiglia, solo un'influenza" dice Tuiach provocando la reazione stupefatta della Merlino. "Il covid non è detto che lo prendi, ma il vaccino ti vogliono obbligarlo a farlo. Qua a Trieste uno è morto tre ore dopo la dose" dice il portuale.

Kennedy jr, no vax, Fn... Paragone: così i media nascondono le vere questioni

La Merlino allora gli ricorda della situazione dei contagi di Trieste, aumentati a dismisura dopo le manifestazioni no pass. "L'influenza fa una strage ogni anno eppure..." replica l'ex puglile, "io 'sto covid l'ho preso, è stata un'influenza. Per mia moglie è stato così, anche per tutti i portuali è stata un'influenza..." ribadisce ancora una volta Tuiach. "Parliamo lingue diverse" chiosa sconsolata la Merlino che pone l'accento sul licenziamento dell'ex consigliere comunale.

Spunta il green pass col sierologico. Galli: devono valere gli anticorpi

"Come le è venuto in mente di manifestare dopo essersi dato malato?", chiede la conduttrice. "Mi sono messo in malattia, cinque giorni, dopo che ci hanno riempito di botte" in piazza. "Sono rimasto a casa negli orari prestabiliti, sono uscito dopo. Ora ci penseranno gli avvocati", annuncia. Il licenziamento subito "è una cosa politica, da dittatura". .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.