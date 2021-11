La guerra tra Cina e Stati Uniti dietro alle proteste dei no-vax. Servizi segreti in allerta per le ombre gialle

Luigi Bisignani 14 novembre 2021 a

a

a

Caro direttore, no vax no pax: ma siamo proprio sicuri che i manifestanti che infiammano Trieste siano così pacifici? E perché proprio Trieste, ora tallonata anche da Gorizia, è diventata tutt'a un tratto la capitale europea della protesta anti vaccini? Molti indizi portano a conclusioni allarmanti, come sta approfondendo la Commissione parlamentare antimafia che ha già sentito in loco Autorità e investigatori in merito a un dossier su possibili infiltrazioni di frange estreme, e non solo, di stampo mafioso. Il porto è considerato da sempre strategico e alla regione Friuli Venezia Giulia dovrebbero essere destinati, dal Pnrr, quasi due miliardi di euro di finanziamenti. La Dia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno potenziando i propri presidi, così come Aise e Aisi. I nostri Servizi di sicurezza monitorano il via vai a Trieste e Gorizia di russi e cinesi che, sotto la crescente pressione degli Stati Uniti di Biden, potrebbero avere interesse a tenere vivo nel cuore industriale dell’Europa un focolaio di protesta. Trieste, proprio in quanto priva di ostacoli naturali su terraferma, rappresenta da sempre la naturale porta di ingresso e di uscita verso i paesi del Sud-Est europeo (Balcani, Grecia, Bulgaria, Romania, Ucraina, Turchia). È attraversata dal cosiddetto Corridoio V che unisce Lisbona a Kiev, una delle principali direttrici di traffico per linee ferroviarie dell’Alta Velocità previste dalla Ue. Con il suo porto, primo per traffico di merci in Italia costituisce, inoltre, uno snodo fondamentale sia dei traffici marittimi del Sud-Est del Mediterraneo con direttrici verso il Canale di Suez e il Mar Nero sia di quelli terrestri verso il Centro-Nord d’Europa (Austria, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia) con sbocco finale nel Mare del Nord e nel Baltico.

La crisi non molla l'Italia e la Maglie esplode: dittatura sanitario-finanziaria

Fu l’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, nel 700, che trasformò Trieste nel porto di Vienna per i traffici marittimi del suo Impero. A seguito di ciò, la città si sviluppò rapidamente, con la nascita di un importante polo bancario-assicurativo-industriale costituito nel tempo da Generali, Ras e Fincantieri. Ecco perché l’immagine della Trieste di oggi come la «Woodstock dei no vax» è poco convincente e i primi a non crederci sono gli stessi triestini. Chi paralizza la città mette in ginocchio l'intera regione «Alpe-Adria» in un momento storico in cui l’immigrazione dall'Afghanistan, e non solo, rischia di invadere l'Europa e in cui il leader bielorusso Lukashenko parla di blocco dei rifornimenti energetici. Dal porto di Trieste, infatti, passano l'energia diretta in Austria e Baviera e le merci destinate a nord verso i porti anseatici. Trieste, insomma, riproduce, in miniatura e per delega, il confronto tra cinesi e angloamericani. Gli indizi non mancano. Il primo: il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale è Zeno D'Agostino, il cui vero tallone d'Achille sono proprio le «ombre cinesi». Sua, infatti, la firma dell’accordo-chiave sulla Via della Seta e cinesi erano le bandiere sventolate dai portuali quando D'Agostino venne temporaneamente rimosso dall'incarico per ordine dell'Anac. Vessilli adesso arrotolati e sostituiti da striscioni no vax. Il secondo indizio: la misteriosa morte di Liu Zhan, un alto funzionario dell’apparato cinese che ogni settimana faceva la spola tra la capitale e Trieste, seppellito al Verano dopo una cerimonia funebre alla presenza dell'ambasciatore cinese a Roma e di molti «colleghi» venuti appositamente dal Friuli-Venezia Giulia. Terzo e ultimo indizio: la Polizia postale - soprattutto dopo la denuncia del Governatore Fedriga, secondo la quale i manifestanti più facinorosi con esperienze da black bloc non sono triestini - sta indagando sulle sofisticate forme di reclutamento che passano dal dark web, oltre che dalla tanto discussa app «Telegram», e sull’occupazione paramilitare della rete dei radioamatori le cui frequenze sono assegnate dal Ministero dell'Interno.

"Frasi inaccettabili". La virologa Capua non si tiene sui no-vax e profetizza: il Covid non andrà mai via

L’indizio finale, per cercare di capire cosa c’è sotto, sono le visite sempre più frequenti dei diplomatici americani a Trieste. Quella del console Robert Needham a luglio, peraltro, è stata particolarmente «vigorosa» ed un suo rapporto è finito dritto al Dipartimento di Stato nei desk dedicati a Italia e Balcani. Attivi anche i servizi di sicurezza francesi che hanno bloccato alla frontiera alcuni pseudo manifestanti no vax, già noti per aver creato disordini ai tempi della Tav. L'Eliseo, infatti, non vuole alcun intoppo provocato da cittadini francesi in Italia prima della firma del cosiddetto Trattato del Quirinale tra Parigi e Roma, a cui stanno lavorando in queste ore - non si sa bene a quale titolo - il consigliere economico di Palazzo Chigi,l’onniscente e onnipresente Francesco Giavazzi e il Ministro dell’Innovazione, l’ex Vodafone Vittorio Colao. Gli articoli 2 e 7 che riguardano la Difesa e lo Spazio vengono scritti tenendo all’oscuro i ministri di competenza, Lorenzo Guerini (Difesa) e Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), nonché gli alti Stati maggiori militari. Il solito «one-man-show» di Mario Draghi che ha ormai esautorato il Parlamento o una strategia a tutto vantaggio di potenze straniere, come sembra confermare la possibile vendita del campione nazionale Oto Melara ai franco-tedeschi di Knds anziché a Fincantieri, la più dinamica azienda pubblica italiana? Misteri a cui forse non è estraneo il segretario del Pd Enrico Letta che, non a caso, ha trascorso gli ultimi anni nei bistrot, e non solo quelli, parigini. Ah, les italiens...

Manifestazioni irragionevoli, faranno richiudere l'Italia: il dem si scaglia sui no-pass

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.