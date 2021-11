Conor McGregor non arretra sul pugno a Francesco Facchinetti: non mi dispiace, te lo sei meritato

14 novembre 2021 a

a

a

Il pugno di Conor McGregor a Francesco Facchinetti durante una festa in una sala privata dell’Hotel St.Regis di Roma fa ancora polemica. Dj Francesco aveva denunciato il lottatore di mma si alle forze dell’ordine che sui social, mostrando le immagini della ferita al labbro dopo la follia di McGregor, che secondo l’accusa l’ha aggredito senza motivo. “Per chiunque abbia mai avuto uno schiaffo da me, non mi dispiace, te lo sei meritato” le parole postate su Twitter dal lottatore di arti marziali, che poco dopo ha cancellato il messaggio, facendo parzialmente marcia indietro: “Io non cancello i tweet, lo fa il mio maggiordomo”. Facchinetti ha fatto sapere a più riprese di non avere alcuna intenzione di mollare nel procedimento contro McGregor, che è stato sbeffeggiato dal lottatore statunitense Max Holloway. Anche qui è andato in scena un altro scontro social. Holloway ha provocato il collega irlandese pubblicando su Twitter il video della "Canzone del capitano" di Dj Francesco. “La userò per salire sul ring quando ci sfideremo, così ti ecciti” una delle tante punzecchiature tra i due.

Light beats. My walkout for our March. Should get you hyped to fight https://t.co/PsRdmXlrXF — Max Holloway (@BlessedMMA) November 9, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.