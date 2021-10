"Cosa nasconde l'hotel?" Francesco Facchinetti accusa dopo il pugno di Conor McGregor. Il giallo dei video

19 ottobre 2021 a

Si infittisce il giallo del ko di Francesco Facchinetti, colpito da un pugno dal campione di MMA Conir McGregor al termine di una serata in allegria in un hotel di Roma. La storia è nota: il cantante, imprenditore e showman denuncia di essere stato raggiunto da un pugno improvvisamente, senza alcun motivo, davanti a molti testimoni.

E proprio le "prove" dell'aggressione, di cui Facchinetti ha mostrato i segni su Instagram, finiscono ora sotto i riflettori. "Il mio avvocato ha chiesto il video dell'aggressione al St. Regis Hotel. Visto che il tutto è avvenuto non in una camera ma in un sala riunioni, se non ci danno tutti i video forse c'è qualcosa da nascondere..." è l'accusa neanche troppo velata di Facchinetti sui social. "Io ho molti testimoni che sono pronti a dire tutto quello che è successo dalla A alla Z. Vediamo cosa accadrà". A cosa si riferisce il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh?

Sembra quasi che sia altro, oltre all'aggressione tanto che Facchinetti allude al fatto che l'hotel potrebbe voler nascondere volutamente qualcosa. Molto dipenderà anche da quello che succederà a livello giudiziario. La prognosi del milanese è inferiori a quella minima per una procedura d'ufficio nei confronti di McGregor per presunte lesioni personali, quindi per far partire qualsiasi procedimento c'è bisogno della denuncia di Facchinetti motivata da un referto medico.

