Controcorrente, scatta la rissa tra Daniele Capezzone e Matteo Ricci del Pd: “teorie no-vax”, “parli tu?”

Lite televisiva tra Daniele Capezzone e Matteo Ricci. A scatenare il confronto sono le parole del sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, che nel corso della puntata del 13 novembre di Controcorrente, talk show di Rete4 sotto la conduzione di Veronica Gentili, attacca gli altri ospiti sul tema vaccino e Covid: “Il problema non è convincere, il problema è un’informazione che orienti gli italiani verso la scelta più responsabile. Se io riprendo le dichiarazioni fatte da Capezzone e dalla Maglie negli ultimi mesi, credo che per fortuna gli italiani non hanno seguito quelle argomentazioni”. Capezzone non ci sta e replica: “Parli tu? Ridevi di Fontana che metteva la mascherina, ti permetti di parlare degli altri? Ma dai”. “Cambia repertorio Capezzone” prova a intervenire Ricci, che si becca un’entrataccia dal giornalista: “Un buon silenzio…”. Dopo averlo zittito Capezzone lascia di nuovo la parola a Ricci: “Se gli italiani avessero ascoltato le teorie di Capezzone in particolare, visto che continua, gli italiani sarebbero stati molto più disorientati e non avremmo avuto la percentuale di vaccinazioni che abbiamo oggi. Il green pass non solo ha permesso l’aumento dei vaccinati, ma permette anche a quelli che non si vogliono vaccinare di essere controllati”.

Bob Kennedy jr afferma "A cosa serve il Green Pass se non a controllare il comportamento umano?"



