Sul Covid drammatizzazione politica e mediatica: Daniele Capezzone a Controcorrente zittisce i catastrofisti

L’Italia sta affrontando meglio la quarta ondata della pandemia Covid rispetto agli altri paesi europei. Nella puntata del 13 novembre di Controcorrente, programma del weekend di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Daniele Capezzone, che analizza l’andamento dei contagi nel nostro Paese: “Io confesso che appartengo ad un partito che credevo minoritario, ma sta diventando maggioritario, cioè quello degli italiani che si sono vaccinati, hanno rispettato tutte le norme, anche quando le ritenevamo stupide, come il green pass, che non dà garanzie sanitarie. Siamo sempre dentro questa drammatizzazione politica e mediatica, che trovo francamente non motivata. Siamo qui con l’ansia addosso. In Italia ci sono otto persone in più in terapia intensiva in tutta Italia, otto. L’occupazione delle terapie intensive in Italia è al 5%. L’anno scorso - evidenzia numeri alla mano il giornalista - nello stesso giorno in Lombardia c’erano 782 persone in terapia intensiva, quest’anno 49, in Piemonte 348 e ora 24”.

"Siamo dentro a una drammatizzazione politica e mediatica"



Daniele Capezzone a #Controcorrente parlando di Covid e quarta ondata pic.twitter.com/q4mSKCbVW8 — Controcorrente (@Controcorrentv) November 13, 2021

